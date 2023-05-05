Водитель такси сбил двоих человек на Комсомольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Дорожная авария с участием такси и двух человек произошла на Комсомольском проспекте в Москве в районе дома 30. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Двое людей пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего на них наехало такси. На территории происшествия работают оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", – заявили в Дептрансе.

В столичной прокуратуре уточнили, что в результате ДТП пострадали две женщины. Они были госпитализированы.

"Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что 59-летний водитель внедорожника из-за приступа эпилепсии въехал в остановку и сбил двух женщин в Артеме Приморского края. Всех участников ДТП госпитализировали с различными травмами. У одной пострадавшей зафиксировали многочисленные ушибы и ссадины, у другой – повреждения обеих конечностей.

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