Девять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Крым"

Семеро детей и двое взрослых пострадали в результате столкновения легковой машины и микроавтобуса в районе Гурзуфа в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На трассе Ялта – Симферополь, возле населенного пункта Гурзуф, произошло столкновение микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали девять человек, из них семь детей", – сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Нижегородской области. На федеральной трассе М-7 столкнулись сразу пять машин – три фуры, "Газель" и легковушка. По предварительным данным, у грузовика с прицепом во время движения разорвалось колесо.

Кроме того, накануне авария с тремя автомобилями случилась на 55-м километре МКАД. В столичном Дептрансе сообщили, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Три машины одновременно столкнулись на Минской улице