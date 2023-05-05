12 человек пострадали в ДТП в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Двенадцать человек, включая подростков 15 и 16 лет, пострадали в ДТП в Севастополе. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия", – написал губернатор.

По его словам, на место происшествия направлены пять бригад скорой медицинской помощи. СМП госпитализирует 12 пострадавших, из которых 8 средней степени тяжести и 3 – тяжелых. Кроме того, на месте ЧП работаю полиция и сотрудники МЧС.

Развожаев уточнил, что поручил директору Депздрава лично взять на контроль ситуацию с оказанием необходимой медпомощи пострадавшим.

В настоящее время эксперты устанавливают причину аварии. Предварительно, водителя маршрутки, в которой находились люди, подрезала машина.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием такси и двух человек произошла на Комсомольском проспекте в Москве в районе дома 30. В столичной прокуратуре уточнили, что в результате ДТП пострадали две женщины. Они были госпитализированы.



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