Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил пешехода на Каширском шоссе. О происшествии столичный Дептранс рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Ведомство предупреждает автомобилистов, что движение в сторону центра незначительно затруднено.

"На Каширском шоссе в районе дома №51 по проспекту Андропова автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.



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