01:42Происшествия
Движение на 15-м км МКАД затруднено из-за столкновения двух грузовиков
В результате столкновения фуру отбросило на обочину, а второй большегруз перекрыл две полосы движения. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
В связи с ДТП на этом участке МКАД затруднено движение, предупреждают в Дептрансе. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что на Земляном Валу в Москве произошло столкновение с участием мотоцикла и пожарной машины. В результате ДТП началось возгорание.
До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.
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