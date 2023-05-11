Движение на 15-м км МКАД затруднено из-за столкновения двух грузовиков

На 15-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух большегрузов. Грузовик въехал в стоявшую на дороге неисправную фуру. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале

В результате столкновения фуру отбросило на обочину, а второй большегруз перекрыл две полосы движения. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

В связи с ДТП на этом участке МКАД затруднено движение, предупреждают в Дептрансе. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что на Земляном Валу в Москве произошло столкновение с участием мотоцикла и пожарной машины. В результате ДТП началось возгорание.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

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