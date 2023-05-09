Спасатели оказали помощь пострадавшей в ДТП женщине в Луховицах

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Подмосковье спасатели помогли женщине, пострадавшей в ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале ГКУ Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Уточняется, что авария произошла 8 мая в городе Луховицы. На одном из перекрестков столкнулись грузовик и два легковых авто. Пострадавшая женщина за рулем одной из легковушек оказалась заблокированной в салоне.

"Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали женщину из разбитого авто, оказали ей первую помощь и передали прибывшим на место аварии медикам", – говорится в сообщении ГКУ МО "Мособлпожспас".

Пострадавшую с подозрением на черепно-мозговую травму и переломы ребер доставили в Коломенскую центральную районную больницу.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов в Москве. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

До этого три человека пострадали в результате ДТП с грузовиками в районе 238 километра ЦКАД.

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