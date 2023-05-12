Прокуратура проконтролирует установление причин ДТП с экс-футболистом "Спартака"

Фото: прокуратура Московской области

Прокуратура взяла под контроль установление причин ДТП в Одинцовском городском округе, в результате которого погиб, предположительно, бывший футболист московского "Спартака" Александр Каракин. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, сегодня в ночное время в районе 29-го километра автодороги М-1 "Беларусь" водитель автомобиля марки Nissan GT-R не справился с управлением и совершил наезд на отбойное ограждение", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений.

По данным СМИ, в ДТП на Минском шоссе попал бывший игрок столичного "Спартака" Александр Каракин. Отмечается, что 32-летний спортсмен участвовал в уличных гонках.

Как передают журналисты, в последние годы Каракин выступал на любительском уровне. Однако ранее футболист зарекомендовал себя игрой в составе молодежных команд столичных "Спартака" и "Динамо", а также выступлениями за основной состав подмосковных "Химок".

Экс-игрок "Спартака" скончался в результате аварии на уличных гонках в Подмосковье – СМИ