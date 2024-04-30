Новости мира: улицы Медины затопило из-за сильного дождя

В одном из священных городов ислама – Медине в Саудовской Аравии – начались сильные осадки. Из-за жаркого и сухого климата там не предусмотрено уличных стоков, поэтому вода стремительно затапливает улицы. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до среды, 1 мая.

Между тем в Японии хотят использовать искусственный интеллект против медведей. Только за последний год хищники травмировали более 200 человек, а шестеро погибли от полученных ран. Новая технология будет анализировать видео со всех камер наблюдения и вычислять животных, которые приближаются к дорогам и жилым домам.

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