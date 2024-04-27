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Новости

27 апреля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: полигон с отходами загорелся на 2,5 тыс "квадратов" в Краснодарском крае

Новости регионов: полигон с отходами загорелся на 2,5 тыс "квадратов" в Краснодарском крае

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Мусорный полигон загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. В МЧС заявили, что возгорание было локализовано.

Между тем в Оренбурге жителям подтопленного района пришлось с помощью автокрана перемещать по воздуху лошадь. Когда начала приходить вода, животное завели в дом и подняли на второй этаж. Но когда нужно было спускаться, лошадь испугалась и не захотела покидать укрытие. В результате владельцы вызвали автокран и спустили коня вниз принудительно.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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