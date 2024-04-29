Новости регионов: пять человек погибли на трассе в Краснодарском крае

Пять человек стали жертвами смертельного ДТП на трассе в Краснодарском крае. Авария произошла на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с Toyota. Погибли виновник ДТП и его пассажир, а также водитель и два пассажира Toyota.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за трое суток поднялся почти на метр и превысил 12 метров. В регионе подтоплено почти две сотни домов и более 500 дач. Есть вероятность, что большая вода может прорваться на федеральную трассу Тюмень – Омск.

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