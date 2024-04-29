Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 23:15

Происшествия

Авария произошла на Калужском шоссе

Авария произошла на Калужском шоссе

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

Новости мира: Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости регионов: уровень воды в реке Ишим поднялся выше 12 метров в Тюменской области

Обыски прошли в столичном магазине кроссовок блогера Артема Бриуса

Новости регионов: пять человек погибли на трассе в Краснодарском крае

Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень-Омск из-за половодья

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

Земляную насыпь укрепляют на трассе Тюмень-Омск для защиты от разлившегося Ишима

Эвакуацию объявляли в магазине на Каширском шоссе

На Калужском шоссе случилась авария. На 49-м километре в районе деревни Терехово Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом, сообщает ГАИ.

Погибли два человека в отечественном автомобиле. Дети получили ранения различной степени тяжести. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в больницу санитарным вертолетом. По данным столичной прокуратуры, водитель Mersedes был пьян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика