Авария произошла на Калужском шоссе

На Калужском шоссе случилась авария. На 49-м километре в районе деревни Терехово Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом, сообщает ГАИ.

Погибли два человека в отечественном автомобиле. Дети получили ранения различной степени тяжести. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в больницу санитарным вертолетом. По данным столичной прокуратуры, водитель Mersedes был пьян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.