Новости регионов: сильный ураган привел к разрушениям в некоторых районах Татарстана

Ураган с градом и ливнем обрушился на Татарстан. Порывы ветра доходили до 24 метров в секунду. Как сообщил глава республики Рустам Минниханов, в некоторых районах есть разрушения. В Зеленодольске пострадали кровли зданий, повреждены автомобили. В Буинске шквалистый ветер снес некоторые крыши, заборы и повалил деревья.

На Камчатке ветер поднял пепел с вулкана Шивелуч на высоту три километра. Местные власти сообщили об опасности извержения для местных авиаперевозок. Шивелуч расположен в 50 километрах от поселка Ключи. Местных жителей пока решено не эвакуировать.

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