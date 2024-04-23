Спасатели рассказали, как помогали госпитализировать 300-килограммовую москвичку

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы "

Расчет аварийно-спасательного отряда № 2 столичного пожарно-спасательного центра помог госпитализировать жительницу Москвы с избыточным весом. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"23 апреля в 16:13 поступило сообщение, что необходима помощь спасателей в Тимирязевском районе. На улице Вучетича женщине с избыточным весом стало плохо", – рассказали в пресс-службе.

Специалистам предстояло спустить женщину с 5-го этажа по крутым лестницам с узкими пролетами. Для этого им пришлось собрать носилки при помощи штатного оборудования и подручных материалов.

"Простыни свернули специальным способом, чтобы уложить на них женщину и расправить под ней. Далее необходимо было переместить заявительницу на щиты, связанные между собой, и аккуратно с помощью веревок спускать до первого этажа до специального автомобиля скорой помощи", – указали там.

В результате двухчасовая спасательная операция завершилась успешно – москвичку направили в медицинское учреждение.

Информация о том, что 300-килограммовой женщине потребовалась госпитализация, появилась 23 апреля. Она почувствовала недомогание, поэтому вызвала скорую. Однако медики не смогли доставить ее в машину из-за конструктивных особенностей дверных проемов дома.

