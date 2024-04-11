МЧС показало, как спасатели эвакуировали москвича весом 300 кг

Сотрудники МЧС России оказали помощь 300-килограммовому москвичу и эвакуировали его из квартиры. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале

"54-летнему местному жителю стало плохо, он вызвал врачей. Мужчине потребовалась госпитализация", – подчеркнули в МЧС.

На помощь мужчине прибыли 8 спасателей, которые помогли вынести его из квартиры на первом этаже. Для этого им пришлось демонтировать оконную решетку, заключили там.

Ранее стало известно, что житель столицы вызвал скорую помощь из-за болей в сердце. Однако он не смог пройти через двери и выйти из своей квартиры на Малой Калитниковской улице.

Поэтому его пришлось вынести через окно лоджии на первом этаже дома при помощи пожарных лестниц. Пациента уже доставили в Городскую клиническую больницу № 13.