11 апреля, 15:34Общество
МЧС показало, как спасатели эвакуировали москвича весом 300 кг
"54-летнему местному жителю стало плохо, он вызвал врачей. Мужчине потребовалась госпитализация", – подчеркнули в МЧС.
На помощь мужчине прибыли 8 спасателей, которые помогли вынести его из квартиры на первом этаже. Для этого им пришлось демонтировать оконную решетку, заключили там.
Ранее стало известно, что житель столицы вызвал скорую помощь из-за болей в сердце. Однако он не смог пройти через двери и выйти из своей квартиры на Малой Калитниковской улице.
Поэтому его пришлось вынести через окно лоджии на первом этаже дома при помощи пожарных лестниц. Пациента уже доставили в Городскую клиническую больницу № 13.
Экстренные службы города доставили в больницу москвича с весом более 300 кг