Спасатели пытаются эвакуировать в больницу москвича весом более 300 кг

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В центре Москвы медики и спасатели пытаются госпитализировать мужчину весом более 300 килограммов, рассказал Агентству "Москва" осведомленный источник.

Уточняется, что на Малой Калитниковской улице 54-летний мужчина весом более 300 килограммов вызвал скорую помощь с жалобами на сердце.

В двери мужчина не прошел, поэтому медицинские работники вызвали экстренные службы. Специалисты спилили решетки на окнах и вывели его к карете скорой помощи.

"Однако пациент не влезает в машину медиков", – подчеркнул собеседник агентства.

На Малую Калитниковскую вызвали другой автомобиль. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее люберецкие врачи спасли мужчину, который чуть не умер из-за переедания. Специалисты провели обследование и выявили у пациента прободную язву, которая вызвала развитие перитонита.