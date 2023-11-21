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21 ноября, 19:30

Общество

Врачи из московской больницы имени Плетнева спасли жизнь 60-летней женщины

Врачи из московской больницы имени Плетнева спасли жизнь 60-летней женщины

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Медики из московской больницы имени Плетнева спасли жизнь 60-летней женщины. У нее была сердечная недостаточность и ожирение крайней степени. Вес пациентки на момент поступления составлял 180 килограммов.

По словам врачей, уход за такими пациентами считается трудоемким из-за высоких рисков осложнений. Благодаря слаженной работе медиков и новейшего оборудования состояние женщины удалось стабилизировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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