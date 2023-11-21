Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 11:00

Город

Москвичи выберут лучший реставрационный проект года

Москвичи выберут лучший реставрационный проект года

Несколько проездов в Старокоптевском переулке Москвы закроют 27 ноября

Парковку организовали на месте несанкционированной стоянки в Щербинке

Москвичам рассказали о трафике в столице утром 21 ноября

Посвященный архитектуре и истории Москвы фестиваль "Наследие" пройдет 25 ноября

Инсталляцию с белыми медведями начали устанавливать в "Ростокинском акведуке" в Москве

Здание Центрального телеграфа отреставрируют в Москве

Более 200 тысяч жителей столицы присоединились к "Городу заданий"

Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году

Москвичи выберут лучший реставрационный проект года. Соответствующее голосование проходит на сайте "Активный гражданин".

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проголосовать можно будет до 26 ноября. В список вошли шесть памятников архитектуры. Среди них – Театр Эстрады, павильон ВДНХ "Мясная промышленность" и дом Пантелеева. Последний стал двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года.

Конкурс "Московская реставрация" проходит в столице в 13-й раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика