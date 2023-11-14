Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 11:30

Транспорт

Столичные автосалоны столкнулись с проблемами при продаже машин ушедших западных брендов

Столичные автосалоны столкнулись с проблемами при продаже машин ушедших западных брендов

Пополнение карты "Тройка" можно будет активировать на турникетах

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Москвичи сэкономили почти 86 млн рублей на поездках в общественном транспорте

Минтранс РФ отложил внедрение биометрии в общественном транспорте

Коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

РЖД планируют протестировать роботов-носильщиков на вокзалах Москвы

Названы частые нарушения водителей каршеринга в Москве

Новости часа: первых эвакуированных из Газы россиян доставили спецбортом в Москву

Автосалоны не могут распродать машины ушедших из страны брендов. Некоторым потенциальным покупателям не нравится, что автомобили продаются дороже аналогичных моделей от китайских производителей.

Кроме того, в отличие от европейских, на китайские авто распространяется гарантия и для них доступны комплектующие. Что происходит на рынке машин в настоящее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕлизавета ЯкушеваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика