Спасатели пытаются госпитализировать москвичку весом 300 кг

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Спасатели и медики пытаются госпитализировать женщину весом около 300 килограммов из квартиры на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

По данным экстренных служб, жительница Москвы почувствовала недомогание, поэтому вызвала скорую. Однако медики не смогли доставить ее в машину из-за конструктивных особенностей дверных проемов дома.

"Медики вызвали спасателей в квартиру жилого дома на улице Вучетича", – уточнил собеседник издания.

Ранее аналогичная ситуация произошла с другим жителем весом 300 килограммов. Он также вызвал скорую помощь из-за жалоб на сердце, но не смог выйти из своего жилища. Спасатели сумели демонтировать решетки на окнах, поместить его в автомобиль скорой помощи и госпитализировать. Однако позже, по данным СМИ, он скончался в больнице.

