Спасенный москвич весом более 300 кг 10 лет не выходил из квартиры

Мужчину, который весит более 300 килограммов, госпитализировали из его квартиры в центре Москвы: для этого понадобилось более 10 человек. По словам соседей, он годами не выходил из дома и не мог передвигаться из-за последствий коронавирусной инфекции. Подробнее – в материале Москвы 24.

Спасательная операция

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Утром 11 апреля 54-летний житель столицы вызвал скорую из-за жалоб на сердце. Приехав в квартиру на Малой Калитниковской улице, медики обнаружили мужчину весом более 300 килограммов. Вскоре было принято решение о его госпитализации.





осведомленный источник В двери мужчина не прошел – пришлось вызвать экстренные службы, которые спилили решетки на окнах и вывели его к карете скорой. Однако пациент не влезает в машину медиков.

Видео: МЧС России

По данным источника Агентства "Москва" , из окна квартиры на первом этаже мужчину при помощи пожарной лестницы выносили 15 человек. Судя по кадрам МЧС, которые появились в Сети, вытаскивали его прямо на матрасе. Использовать обычные носилки было нельзя, так как они способны выдержать только около 130 килограммов, сообщает телеканал "360"

Также для госпитализации пришлось вызывать более вместительный автомобиль. В сопровождении спасателей и медиков мужчину доставили в Городскую клиническую больницу № 13.

Вся операция по его эвакуации в итоге продлилась около четырех часов.

Что известно о мужчине?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Медики нашли у мужчины сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота, рассказал телеграм-канал Shot.

Их источник утверждает, что последние три года мужчина не может передвигаться из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции. При этом он якобы уже 10 лет не выходил из дома, а чтобы быть на связи с близкими, Максим пользовался специальной рацией. Кроме того, у кровати мужчины находились держатели для смартфонов.



Экстренные службы города доставили в больницу москвича с весом более 300 кг

Соседка пострадавшего рассказала телеканалу Москва 24, что когда-то он работал в такси и даже однажды подвозил ее до дома.





соседка госпитализированного мужчины Десять лет назад я его видела последний раз, он работал в такси. Подвозил меня как-то даже, переднее сиденье в авто было разобрано, только на заднем сиденье возил.

По словам соседки, за мужчиной приглядывал сын. Он постоянно приносил к нему в квартиру продукты и помогал по хозяйству, добавила местная жительница.

