Спасенный москвич весом более 300 кг 10 лет не выходил из квартиры

Мужчину, который весит более 300 килограммов, госпитализировали из его квартиры в центре Москвы: для этого понадобилось более 10 человек. По словам соседей, он годами не выходил из дома и не мог передвигаться из-за последствий коронавирусной инфекции. Подробнее – в материале Москвы 24.
Спасательная операция
Утром 11 апреля 54-летний житель столицы вызвал скорую из-за жалоб на сердце. Приехав в квартиру на Малой Калитниковской улице, медики обнаружили мужчину весом более 300 килограммов. Вскоре было принято решение о его госпитализации.
Также для госпитализации пришлось вызывать более вместительный автомобиль. В сопровождении спасателей и медиков мужчину доставили в Городскую клиническую больницу № 13.
Вся операция по его эвакуации в итоге продлилась около четырех часов.
Что известно о мужчине?
Медики нашли у мужчины сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота, рассказал телеграм-канал Shot.
Их источник утверждает, что последние три года мужчина не может передвигаться из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции. При этом он якобы уже 10 лет не выходил из дома, а чтобы быть на связи с близкими, Максим пользовался специальной рацией. Кроме того, у кровати мужчины находились держатели для смартфонов.
Экстренные службы города доставили в больницу москвича с весом более 300 кг
Соседка пострадавшего рассказала телеканалу Москва 24, что когда-то он работал в такси и даже однажды подвозил ее до дома.
По словам соседки, за мужчиной приглядывал сын. Он постоянно приносил к нему в квартиру продукты и помогал по хозяйству, добавила местная жительница.