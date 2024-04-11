11 апреля, 14:10Общество
Появились кадры эвакуации из квартиры москвича весом более 300 кг
Эвакуацию удалось провести благодаря спасателям и помогавшим им местным жителям. В общей сложности операция длилась несколько часов. Теперь мужчину отвезут в больницу.
54-летний москвич вызвал скорую помощь из-за жалоб на боли в сердце. Однако мужчина не смог пройти через двери и не поместился в прибывшую карету скорой помощи. После этого для пациента вызвали другую машину.
Для эвакуации москвича из квартиры спасателям пришлось спилить решетки на окнах.