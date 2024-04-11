Появились кадры эвакуации из квартиры москвича весом более 300 кг

Видео: Москва 24

Мужчину весом более 300 килограммов эвакуировали из собственной квартиры на Малой Калитниковской улице. На кадрах видно, как москвича проносят через окно лоджии, расположенной на первом этаже дома.

Эвакуацию удалось провести благодаря спасателям и помогавшим им местным жителям. В общей сложности операция длилась несколько часов. Теперь мужчину отвезут в больницу.

54-летний москвич вызвал скорую помощь из-за жалоб на боли в сердце. Однако мужчина не смог пройти через двери и не поместился в прибывшую карету скорой помощи. После этого для пациента вызвали другую машину.

Для эвакуации москвича из квартиры спасателям пришлось спилить решетки на окнах.

