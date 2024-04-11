Соседка 300-килограммового москвича рассказала, что не видела его более 10 лет

Москвичка рассказала о соседе весом более 300 кг

Соседка госпитализированного москвича весом в 300 килограммов не видела его уже более 10 лет. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24.

"Я знаю его как таксиста. 10 лет назад я его видела последний раз, он меня даже подвозил одно время", – подчеркнула женщина.

По ее словам, она тогда удивилась, так как переднее сиденье в его автомобиле было полностью разобрано, а пассажиров он возил только сзади. Соседка уточнила, что мужчине по хозяйству помогал сын, который также приносил продукты.

54-летнему мужчине понадобилась помощь спасателей после того, как он не смог выйти из квартиры, когда ему понадобилась медицинская помощь. Москвич вызвал скорую из-за болей в сердце, однако не смог выйти в дверь и не поместился в первую прибывшую машину медиков.

Восемь спасателей демонтировали оконные решетки в квартире мужчины на первом этаже, вынесли его из квартиры на носилках и поместили в автомобиль. Пациента уже доставили в Городскую клиническую больницу № 13.

