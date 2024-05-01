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01 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: 17 дачных домов сгорели в Бурятии

Новости регионов: 17 дачных домов сгорели в Бурятии

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Крупный пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов. Вечером 30 апреля огонь охватил жилые дома и хозпостройки в пригороде Улан-Удэ. Из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, пламя распространялось очень быстро. Площадь пожара превысила 16 тысяч квадратных метров. Потушить его удалось только к утру 1 мая. По последней информации, никто не пострадал.

Тем временем паводок в Тюменской области ставит новые рекорды. Уровень воды в реке Ишим у села Викулово превысил критическую отметку. За день он поднялся почти на полметра. Пик паводка там ожидается в конце недели. Дамбу в районе села уже нарастили и укрепили мешками с песком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
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