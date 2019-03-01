20 тысяч за билет: почему Курентзис стоит так дорого?

Имя Теодора Курентзиса стало известно за пределами круга любителей классической музыки четыре года назад (плюс-минус): он покорил широкую публику отказом от дирижерского дресс-кода (даже управляет оркестром без палочки), неакадемической атмосферой концертов (горят свечи, все музицируют стоя ) и аутентичным исполнением. Его выступления – это всегда что-то между литургией и закрытой вечеринкой – самое то для Instagram. Так что Курентзис – находка для современной культуры: стильно, модно, молодежно, еще и классику играет. Причем дорого: например, стартовая цена на его концерт в Зарядье 31 мая – 7000 рублей (потолок – 30 000 рублей). А недавно Курентзис еще и снялся в скандальном фильме "Дау", где сыграл главную роль – лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау. В общем, Теодор – довольно популярная фигура на культурной карте России. Рассказываем, как ему удалось стать настолько известным, играя музыку "для ценителей прекрасного", и почему его выступления – это так дорого.

Краткая предыстория славы Курентзиса

Сам он из Афин, здесь же закончил местную консерваторию как музыковед, а после – как скрипач. Потом занимался вокалом, играл панк-рок и даже создал камерный оркестр. Но это было только начало.

В 22 года маэстро переезжает в Россию: поступает в петербургскую консерваторию на дирижерский факультет в класс к учителю-легенде Илье Мусину (к тому моменту он уже выпустил Валерия Гергиева и Мариса Янсонса). Хотя, как говорил сам Мусин, "у меня было много одаренных учеников и только один гений". Это про Курентзиса.

Первое серьезное выступление Теодора – Международный конкурс дирижеров имени Прокофьева в 1999 году, но тогда он даже не прошел во второй тур. Зато его взяли ассистентом дирижера в оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Но с северной столицей все-таки не сложилось: гениальный дебютант прощается с академическим Питером и переезжает в Москву: все-таки в столице больше возможностей, да и публика готова к экспериментам. Но и здесь он "застревает" всего на несколько лет: поначалу выступает то тут, то там, например, на сцене "Геликон-оперы ", и только в 2003 находит "свое". Курентзис даже говорил: "Помню, как потерял работу, искал ее по всей Москве и никто не хотел меня брать. Только один удивительный человек, Владимир Спиваков разрешил мне дирижировать Национальным филармоническим оркестром". О Теодоре заговорила вся Москва.

Осенью того же года Теодор выступил на сцене Новосибирского театра оперы и балета (постановка "Поцелуй феи" Игоря Стравинского) – о Курентзисе заговорила вся Россия, а вот мир о нем узнал в 2004 году, после постановки "Аиды" Верди (у спектакля "Золотая маска "). Собственно, после этого триумфа Теодор стал музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского театра, на базе которого он создал оркестр Musica Aeterna Ensemble и хор The New Siberian Singers, главная фишка которого – историческое исполнение.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почему Курентзис так популярен и насколько это оправданно?

Отвечают музыкальные критики.

Ярослав Тимофеев, музыкальный критик, главный редактор журнала "Музыкальная академия":

"Причин несколько. С одной стороны, это очень тонко чувствующий музыкант и, что самое главное, честный: он тратит уйму времени на репетиции, любит добиваться идеала, заниматься мелочами, мучает своих артистов до предела. Курентзис – настоящий большой музыкант. С другой стороны, это, конечно, харизма. Ведь дирижер – профессия не только музыкальная, в ней есть элементы "магии". Курентзис – хороший колдун, он умеет произвести впечатление не только на тех, кем управляет, но и на тех, кто за его спиной, то есть на публику. Он умеет красиво танцевать на дирижерском подиуме и у него красивая жестикуляция, а это гипнотически действует на людей. И последнее: Курентзис очень грамотно устраивает свой пиар: знает, как себя преподнести прессе, что говорить на интервью, как вести себя в светском обществе. Люди, которые не очень хорошо разбираются в классической музыке, но хотят иметь к ней хотя бы какое-то отношение, потому что она – синоним элитарности, реагируют в большей степени на созданный публичный образ Курентзиса".

Вадим Журавлев, кандидат искусствоведения, автор блога “Сумерки богов”

"Фигура Теодора Курентзиса сильно переоценена. Он очень талантливый дирижер, помимо этого, у него есть мощная человеческая харизма, которая собирает вокруг себя людей, заинтересованных созданием нового, интересного, неизведанного. Неправильная история провозглашать человека, не достигшего 50-летнего возраста, абсолютным гением. Безусловно, в его творчестве много талантливого, но также есть наносное, поверхностное, театральное, призванное возвеличить его как дирижера на фоне всех других музыкантов. И что еще хуже: кто-то сверху назначил Курентзиса главным дирижером страны в противовес всему остальному музыкальному процессу".

Кадр из проекта "Дау": Теодор Курентзис в роли Льва Ландау © Phenomen IP 2019 – Photographer Olympia Orlova

Чем Курентзис занимается сейчас?

В Новосибирске Курентзис проработал семь лет. За это время он успел выступить на первом фестивале современного искусства "Территория" и в Парижской национальной опере, подирижировать в Большом театре и получить орден Дружбы от Владимира Путина за "плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей". Но в 2011-м Курентзис переехал в Пермь, чтобы возглавить местную оперу. Это случилось в самый разгар "пермской культурной революции" Марата Гельмана. С собой Курентзис привез и часть музыкантов оркестра Musica Aeterna Ensemble. Культурная революция в Перми закончилась, а Курентзис так там и остался. Сегодня он художественный руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

Почему билеты на его московские концерты стоят так дорого?

Сегодня ажиотаж на его московские концерты немного спал: за месяц билеты можно купить по адекватной для Курентзиса цене – 7000 рублей. Но в начале 2017 года это было нереально: даже за 20000 рублей купить билет на его выступления было проблематично уже за несколько месяцев до выступления. В интервью изданию "Собака.ru" Теодор Курентзис говорил: "Сейчас множество людей справедливо жалуются на высокие цены билетов на мои концерты в Москве – я и сам на это жалуюсь, но повлиять на ситуацию не в силах. Мы не имеем отношения к организации столичных гастролей, но и отказаться от них не можем – для нас это единственная возможность показать столичной публике то, что делает пермская опера. Все, что я в данном случае могу предложить, – пригласить всех в Пермь, где можно бесплатно посещать все репетиции, дневать и ночевать в театре, быть рядом. Да и съездить в Пермь дешевле, чем сходить на концерт в Москве". Для справки: билеты на концерт Курентзиса в Перми стоят от 100 до 15000 рублей.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Объясняют критики:

Ярослав Тимофеев, музыкальный критик, главный редактор журнала "Музыкальная академия"

"Менеджеры Курентзиса говорили, что причина экономическая. Например, чтобы вывести его оркестр (а иногда и хор) в Москву и отвезти обратно в Пермь, нужно оплатить по 100-150 авиабилетов, плюс авиабилеты для музыкальных инструментов. Ну, конечно, другие оркестры умудряются сделать это с более дешевыми авиабилетами, но тут еще законы капитализма работают – пока эти билеты покупаются, а они покупаются, то они будут стоить 25-30 тысяч. Спрос рождает предложение".

Петр Поспелов, музыкальный критик, шеф-редактор издательства "Композитор"

"Теодор Курентзис выступает с оркестром Musica Aeterna, который по прописке относится к Перми, но реально в нем играют музыканты из разных стран Европы, а репетиций он всегда закладывает много. Курентзис никогда не импровизирует, не играет с листа, он всегда очень тщательно готовит концерты к исполнению. Это значит, что музыканты должны прилететь в Пермь из разных стран Европы, где они живут и работают, долгое время там жить, готовить программу, потом с этой программой лететь в тот город, где будут выступать, – из Перми, например, в Москву или в Петербург. Все это требует больших затрат, нежели если бы оркестр был стационарным, работал где-то в одном городе, там же выступал".

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Вадим Журавлев, кандидат искусствоведения, автор блога "Сумерки богов"

"Сегодня билеты на концерты оркестра Musica Aeterna под управлением Теодора Курентзиса уже плохо продаются: вплоть до последнего дня вы можете купить любой билет, ну кроме самых дешевых. Другое дело, что организаторы этих концертов наживаются на интересе публики к этому музыканту: в последний момент все нереализованные билеты они продают за половину или даже четверть цены. И в результате люди, которые платили по 20000 рублей, сидят рядом с теми, кто платил 5000. Это неправильно!"

Впрочем, и в Перми с билетами все не так просто.

Юлия Баталина, редактор отдела культуры пермского ИД "Компаньон"

"Билеты в Пермский театр вообще трудно достать, не только на Курентзиса: они мгновенно разлетаются онлайн. Помимо этого есть система друзей театра (за ежегодный взнос они получают право на покупку билета накануне официального старта продаж) – на них отводится 40 мест, причем дорогих. Есть лаборатория современного зрителя – еще 30 мест, и 20 – на "вездеходов" – система дает право посещения любого события, но только при наличии свободных мест. Практика показывает, что свободные места для "вездеходов" есть всегда (ну, там, начальство по бесплатному билету не пришло, еще что-то). Всего в театре 800 мест. На Зальцбургском фестивале все гораздо жестче: в прошлом году на Курентзиса не смог купить билет никто. Вообще никто: они все были проданы друзьям фестиваля, то есть спонсорам. Кстати, членом лаборатории очень легко стать - просто записаться на сайте театра. Но надо потом ходить на занятия: посещать репетиции, мастер-классы. Все бесплатно: это часть феномена Курентзиса, он хочет изменить Пермь. Несмотря на все вышеперечисленное, москвичам проще приехать на его концерты в Пермь, это дешевле. Есть даже туристические агентства, которые этим занимаются".

Ближайшие концерты:

24 марта, 20:00

Джузеппе Верди. "Реквием"

Концертный зал им. П. И. Чайковского, Триумфальная площадь, 4/31

Билеты от 5000 до 28 000 рублей

31 мая, 19:00

Mahler Chamber Orchestra and MusicAeterna Choir

Зал "Зарядье", Варварка, 6, строение 4

Билеты – от 7000 до 30000 рублей

Ксения Сергиенко