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Культура

27 февраля, 16:30

Абдразаков, Курентзис, Герзмава: главные классические концерты марта

культура концерты weekend

Ильдар Абдразаков – один из самых востребованных оперных певцов современности – выступит в "Зарядье" с американцем Лоуренсом Браунли. Другая российская оперная звезда, Хибла Герзмава, приглашает на концерт с участием аргентинского тенора Хосе Куры. А еще в этом месяце можно сходить на Симфонический оркестр Венского радио.

﻿II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Фото: ТАСС/Александр Николаев/Интерпресс


Где Зал "Зарядье" (Варварка, 6, строение 4)
Когда 19 марта, 19:00
Билеты от 3000 до 9000 рублей
Почему это надо услышать вживую? Обладатель двух "Грэмми", "Золотой Маски" и даже награды "Лучший бас мира" Ильдар Абдразаков – один из самых востребованных оперных артистов нашего времени, выступающий на сценах ведущих оперных домов мира. В Москву Абдразаков приезжает исключительно в рамках каких-то спецпроектов – гораздо проще попасть на его выступление, например, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке или в лондонском Ковент-Гардене. Поклонники оперного искусства знают, что одним из самых громких событий прошлого года была постановка "Бориса Годунова" с Абдразаковым в парижской Опера Гарнье. Другой участник концерта – американец Лоуренс Браунли, яркий тенор bel canto. Вместе они исполнят шедевры классики с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением итальянца-виртуоза Клаудио Ванделли.

Джузеппе Верди. "Реквием". Хор и оркестр MusicAeterna Пермского театра оперы и балета

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Где Концертный зал им. П. И. Чайковского, Триумфальная площадь, 4/31
Когда 24 марта, 20:00
Билеты от 5000 до 28 000 рублей
Почему это надо услышать вживую? Теодор Курентзис уже несколько лет остается главной звездой среди дирижеров в России. Несмотря на его участие в грандиозном проекте "Дау" Хржановского, реальная стоимость Курентзиса, судя по ценам на билеты, понижается: если несколько лет назад купить хорошие места на его московских гастролях можно было не меньше чем за 20 000 рублей (и их раскупали сразу), сейчас меньше чем за месяц можно найти более приемлемые варианты.

﻿XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян


Где Концертный зал им. П. И. Чайковского, Триумфальная площадь, 4/31
Когда 14 марта, 19:00
Билеты от 12 000 до 20 000 рублей
Почему это надо услышать вживую? Одна из самых востребованных оперных певиц последнего десятилетия в этом году пригласила на фестиваль безумно крутого тенора из Аргентины: Хосе Куру. Он прославился не только благодаря драматическим партиям в "Отелло" Верди и "Самсоне и Далиле" Сен-Санса, но и бешеной энергетике: как только Кура появляется на сцене – отвести глаз от него уже невозможно. Программа не объявлена, если Герзмава решит спеть вместе с аргентинцем – будет бомба.

Симфонический оркестр Венского радио

Фото: zaryadyehall.com


Где Зал "Зарядье" (Варварка, 6, строение 4)
Когда 23 марта, 19:00
Билеты от 2000 до 4500 рублей
Почему это надо услышать вживую? Симфонический оркестр Венского радио – это один из немногих оркестров Австрии, с одной стороны, с богатой традицией, а с другой – специализирующийся в основном на современной музыке (причем не только академической: музыканты играли, например, на детском Евровидении). В программе, помимо популярного третьего концерта Бетховена, звучит еще и пятая симфония Шостаковича, которую на московской сцене можно услышать не так часто.

﻿Йэн Бостридж и камерный оркестр Europa Galante

Фото: europagalante.com


Где Зал "Зарядье" (Варварка, 6, строение 4)
Когда 14 марта, 19:00
Билеты от 1000 до 4000 рублей
Почему это надо услышать вживую? ﻿Камерный оркестр Europa Galante – образцовый барочный ансамбль, созданный дирижером и﻿ скрипачом-виртуозом Фабио Бьонди. Как и положено в этом жанре, струны у них из жил (в основном коз и овец – защитники природы были бы не рады, но такова традиция). На этот раз оркестр представит программу из произведений Дарио Кастелло, Джироламо Фрескобальди и Карло Фарины, арий и мадригалов Монтеверди (в таком исполнении должно быть действительно круто). Вместе с ансамблем приезжает и британец Йэн Бостридж – один из лучших теноров наших дней, он начал карьеру в 31 – очень поздно по меркам классических певцов.

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