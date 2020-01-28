Москвичи выбрали главные события 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" состоялось голосование "Главные дела Москвы", в ходе которого участники выбрали наиболее важные достижения столицы в 2019 году, говорится на портале мэра правительства Москвы.

В материале уточняется, что было представлено девять номинаций: "Транспорт", "Государственные услуги", "Здравоохранение", "Социальная защита", "Образование", "Строительство", "Городская среда", "Культура" и "Международное признание". Голосование состояло из трех частей, в каждой из которых приняли участие более 154 тысяч человек.

Важнейшим делом в сфере транспорта москвичи назвали запуск Московских центральных диаметров (МЦД).

"Такой вариант ответа выбрали 36,06% участников голосования", – говорится в сообщении.

В номинации "Городская среда" представили 10 проектов. На первом месте оказалось обновление площади Киевского вокзала (12,69% проголосовавших).

"46,93% участников голосования назвали главным событием в сфере предоставления госуслуг возможность получать результаты медицинских анализов на электронную почту", – говорится в материале.

В номинации "Здравоохранение" первое место также завоевал сервис получения анализов на электронную почту.

"28,19% назвали главным делом Москвы запуск нового сезона "Московского долголетия". Это проект для активных людей старше 55 лет, которые хотят развиваться творчески, быть в центре культурной жизни города", – отмечается в сообщении.

В номинации "Строительство" в числе лидеров два новых спортивных объекта в "Лужниках", которые открыли в прошлом году. Дворец художественной гимнастики занял первое место (14,29% голосов). На втором месте Дворец водных видов спорта.

17,14% участников проекта "Активный гражданин" сочли главным достижением столицы успехи юных горожан.

"Столичные школьники бьют рекорды на международных олимпиадах. Они завоевали 14 золотых медалей, а это две трети наград высшей пробы, которые есть у российской сборной в 2019 году", – уточняется в материале.

Второе и третье места с небольшой разницей разделили проект "Школа старшеклассников" и результаты исследований PISA и ICILS.

Главным культурным событием года 33,63% горожан назвали "Московскую музейную неделю". А 23% участников проекта посчитали самой важной наградой премию World Travel Awards. 21,71% проголосовали за ночные акции в городе, такие как "Ночь в музее", "Ночь кино", "Библионочь" и другие.

Ранее стало известно, что за 2019 год в Москве благоустроили более 200 общественных пространств и порядка 2,5 тысячи дворов. Руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов отметил, что к улучшению городской среды активно подключались пользователи портала "Активный гражданин". Жителям Москвы предлагали выбирать конкретные проекты благоустройства и общие черты по районам в рамках проекта "Мой район".

Среди крупных реализованных в 2019 году проектов – новый парк на набережной Москвы-реки в Капотне. Кроме того, новые зеленые зоны для отдыха открыли в Куркине, Лефортове, Бибириве и ряде других районов. За год привели в порядок 126 парковых территорий районного масштаба.

Кроме того, благоустройство коснулось детских площадок и пришкольных территорий. Во втором случае, в частности, пользователи "Активного гражданина" выбирали, включать ли их в программу "Мой район". В итоге обновили более 380 таких участков.

Также Москва в 2019 году сделала еще больше шагов навстречу спорту. Значительное количество площадок обустроили в столичных парках, активные курсы открыли при проекте "Московские долголетие".

Ранее стало известно, что в предстоящем учебном году в Москве планируют запустить проект "Школа старшеклассника". За введение новой подготовительный дисциплины также проголосовали на портале "Активный гражданин". Таким образом, взрослых школьников будут готовить к университету.

