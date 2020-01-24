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Москва 24

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Общество

13:43

Активные граждане могут решить, где разместят новые круглогодичные ярмарки

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три голосования по вопросу размещения круглогодичных ярмарок в районах Дмитровском, Можайском и Бирюлево Западное было открыто в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На выбор граждан предлагаются следующие площадки для организации торговых мест: на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Лобненской, улице Барвихинской, владении 6, и в Булатниковском проезде, владении 14.

Пользователи проекта, которые проживают в данных районах, могут отдать свой голос за одну из предложенных площадок, предложить свой вариант размещения ярмарки или же делегировать свое право решать этот вопрос более компетентным специалистам.

Для того чтобы принять участие в голосовании, в своем профиле на сайте нужно указать адрес регистрации или проживания.

Напомним, что крытые круглогодичные ярмарки начали свою работу в Москве в 2019 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок. Предполагается, что их число достигнет 50.

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