Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку с фестивальной площадкой в Марьине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку с фестивальной зоной в Марьине, где в ближайшее месяцы появится еще и современная спортивная площадка.

"Разительная разница между обычными рынками (и ярмарками. – Прим. ред.) выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю в теплое время года. Другие совершено условия. Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники – цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему – это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками еще и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города. Здесь вот в Марьине такая площадка, где совмещена и фестивальная площадка, и рынок современный и комфортный. И думаю, что в ближайшие месяцы будет создана еще и спортивная качественная площадка с искусственным льдом, с небольшим футбольным полем", – сказал мэр.

Ярмарка расположена на улице Перерве. В эти дни там проходит фестиваль "Золотая осень".

В фестивальной зоне площадки в стиле "средневекового замка" установлены четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, карусель и сцена для проведения культурных мероприятий. Рядом расположился ярмарочный павильон с кафе, в котором оборудовано 20 торговых мест для продажи овощей, фруктов, солений, мясомолочной и рыбной продукции.

Свою продукцию на ярмарке предлагают как крупные сельхозпроизводители, так и частные фермерские хозяйства из разных уголков России. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продукция проверяется на соответствие нормам качества и безопасности.

Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

В отличие от традиционной ярмарки выходного дня, павильон работает круглый год, шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой.

Особенностью площадки стал новый ландшафтный парк "Серпантин" площадью 1,07 гектара. В парке высажены 172 дерева, 614 кустарников и порядка 10 тысяч многолетних цветов и других растений.

В Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. Помимо ярмарки на улице Перерве – это ярмарки на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкой, Святоозерской, Милашенкова, Домодедовской и Ватутина, Волгоградском и Зеленом проспектах, Алтуфьевском и Ярославском шоссе.

В конце июня Сергей Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на круглогодичную ярмарку в столичном районе Новокосино. А в начале лета мэр Москвы заявил о планах по созданию в столице круглогодичных ярмарок. Он отметил, что мэрия поставила перед собой цель постепенно переводить ярмарки выходного дня в формат круглогодичных, чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники.