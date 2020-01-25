"Школа старшеклассника" появится в большинстве районов столицы

13:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект "Школа старшеклассника" в будущем учебном году запустят в большинстве районов столицы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На ближайший год в бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей на ремонт и адаптацию под проект "Школа старшеклассников" 30 зданий. Такие школы со временем появятся в каждом округе города. Конечно же, как в случае с любой общеобразовательной программой, учеба в них будет бесплатной", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Она рассказала, что в 2018 году на базе трех школ (№1502, 1560, 2097) запустили пилотный проект "Школа старшеклассника". Это отдельное здание, которое полностью оборудовано для того, чтобы школьники могли посещать занятия, в том числе в формате лекций и семинаров, как в университете.
На портале "Активный гражданин" в ноябре – декабре прошлого года провели голосование, в ходе которого москвичи могли высказать свое мнение о проекте. В голосовании приняли участие 203 090 человек.
За начало учебы в "школах старшеклассников" с 8 класса высказались 36 процентов, с 9 класса – 26,5 процента, с 10 класса – 15,9 процента, с 11 класса – 2,4 процента. Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты. Результаты голосования будут учтены правительством Москвы при реализации проекта "Школа старшеклассников".
Реализация проекта "Школа старшеклассников" предусматривает создание современной образовательной среды, предназначенной для обучения учащихся старших классов.
В рамках проекта в одном из корпусов школы проводится капитальный ремонт, в ходе которого традиционные школьные помещения трансформируются в учебное пространство, максимально приближенное к университетской образовательной среде.
Также в рамках проекта появятся современные лаборатории, цифровое и другое высокотехнологичное оборудование.
Учебный процесс планируют организовать по подобию работы высших учебных заведений. Будущие студенты будут посещать лекции, семинары и практикумы, причем предусматривается разделение учеников на подгруппы по направлениям предпрофессионального образования.
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