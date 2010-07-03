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Общество

09:43

Горожане поучаствуют в развитии проекта "Школы старшеклассников"

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование, посвященное созданию уникальной образовательной среды "Школы старшеклассников", открыли на столичном портале "Активный гражданин". Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Учебный процесс в "Школах старшеклассников" планируют организовать по подобию работы высших учебных заведений. Будущие студенты будут посещать лекции, семинары и практикумы, причем предусматривается разделение учеников на подгруппы по направлениям предпрофессионального образования.

Пользователей платформы "Активный гражданин" попросят ответить, помогут ли "школы старшеклассников" подготовить подростков к учебе в университетах. Также горожане смогут определить, когда, по их мнению, наступает подходящее время для участия в проекте – с 8-го, 9-го, 10-го или 11-го класса. Наконец, система попросит указать, есть ли в семье респондента старшеклассники или студенты.

Первые "Школы старшеклассников" уже работают в Москве на базе трех корпусов столичных образовательных учреждений.

Ранее в городе стартовал конкурс "Подземные корни Москвы". Познавательное состязание предложит школьникам разгадать загадки, ответы на которые спрятаны на станциях метро.

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