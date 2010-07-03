"Активные граждане" решат вопрос благоустройства кварталов реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Голосование, посвященное благоустройству строящихся по программе реновации кварталов, началось в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" запустили новое голосование. Москвичи смогут высказать свое мнение по поводу жилых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации", – сказано в сообщении.
Участникам голосования предлагается выбрать, на что лучше сделать акцент при благоустройстве дворов. Горожане выбирают между детскими и спортивными площадками, пространствами для тихого отдыха, также в голосовании есть велопарковки, парковки и площадки для выгула собак.
Ранее сообщалось, что жилой дом на 326 квартир построят в районе Алексеевский по программе реновации. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
В Бирюлеве Западном начали строить три дома по программе реновации. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2021 году.
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