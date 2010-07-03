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Общество

07:58

"Активные граждане" решат вопрос благоустройства кварталов реновации

общество город благоустройство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голосование, посвященное благоустройству строящихся по программе реновации кварталов, началось в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" запустили новое голосование. Москвичи смогут высказать свое мнение по поводу жилых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации", – сказано в сообщении.

Участникам голосования предлагается выбрать, на что лучше сделать акцент при благоустройстве дворов. Горожане выбирают между детскими и спортивными площадками, пространствами для тихого отдыха, также в голосовании есть велопарковки, парковки и площадки для выгула собак.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 326 квартир построят в районе Алексеевский по программе реновации. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

В Бирюлеве Западном начали строить три дома по программе реновации. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2021 году.

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