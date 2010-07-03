Три дома по программе реновации построят в Бирюлеве Западном в 2021 году

14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Бирюлеве Западном началось строительство трех жилых домов по программе реновации. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
Здания расположатся в Харьковском проезде, владении 1/1. Там уже огородили стройплощадку, обустроили бытовой городок и временные дороги. Также строители приступили к устройству фундаментной плиты зданий.
Жилые дома будут монолитными односекционными, их построят по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в трех цветовых решениях – основными цветами станут серый, охровый и терракотовый. Их облицуют клинкерной плиткой и пиленым кирпичом.
В трех зданиях разместятся 312 квартир, из них однокомнатных – 80, двухкомнатных – 208 и трехкомнатных – 24. Общая площадь квартир – 17,6 тысячи квадратных метров.
Две однокомнатные и две двухкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных людей. Там увеличат ширину проходов, а в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.
На первых этажах смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Там же организуют центр информирования населения.
Пол вестибюля и лифтовых холлов сделают в один уровень с землей. В вестибюле жилой части каждой секции дома предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Также будет установлено по два лифта.
Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. На прилегающей территории установят детскую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.
Сейчас в южном округе в стадии строительства находится 16 жилых домов на 3,6 тысячи квартир для переселения по программе реновации. В Бирюлеве Западном новые квартиры получат жители 15 домов, для начала переселения подобраны две стартовые площадки.
В Южном Медведкове в рамках программы реновации построят двухсекционный дом. Здание, в котором предусмотрено 128 квартир, возведут по адресу: проезд Дежнева, владение 8.
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