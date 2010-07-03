Жители дома на улице Верхоянской переехали по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все жильцы дома 11 на улице Верхоянской в Москве переехали в квартиры новостройки по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества столицы.

Семьи стали обладателями новых квартир в трех новостройках на улице Летчика Бабушкина. Расселение жильцов началось в марте текущего года.

Уточняется, что дом 11 на улице Верхоянской стал пятым по счету, жители которого переехали в новостройки по программе реновации. Теперь дом снесут после принятия префектурой Северо-Восточного административного округа Москвы решения о выводе его из эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. В новостройку на Малой Филевской переехали жильцы старой пятиэтажки с соседней улицы Олоко Дундича.

Новое жилье находится в шаговой доступности от метро "Пионерская", рядом есть парк. В квартирах готов ремонт и есть вся необходимая сантехника. Всего в районе в программу реновации включили 119 домов.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

