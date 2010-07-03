Новый дом постоят по программе реновации в Алексеевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом на 326 квартир возведут в районе Алексеевский по программе реновации. Новое строение планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".

"В районе Алексеевский по адресу улица Староалексеевская, владение 3, началось строительства жилого дома для переселения по программе реновации. Уже выполнены работы подготовительного периода, в настоящее время ведется монтаж подземной части и первого нежилого этажа", – заявил руководитель столичного Депстроя Андрей Бочкарев.

Жилой дом будет монолитным с переменной этажностью и четырьмя секциями. Его возведут по индивидуальному проекту. В оформлении планируют использовать сочетание искусственного камня с матовыми фасадными панелями из алюминия. Остекление также проведут с применением алюминиевых профилей.

"Внешний облик здания будет полностью соответствовать современной застройке района. Переменная этажность и деление на несколько объемов придадут дополнительную выразительность и легкость жилому дому", – сообщили в пресс-службе департамента строительства.

Что касается инфраструктуры, то на первых этажах каждой из секций разместят магазины и предприятия сферы услуг, центры информирования граждан. В вестибюле жилой части появятся помещения для колясок, комнаты консьержа. На придомовой территории оборудуют парковку, игровые площадки, обеспечат озеленение.

"В настоящее время в Северо-Восточном округе в стадии строительства находится 14 жилых домов для переселения по программе реновации. Они рассчитаны на 2 тысячи 284 квартиры, жилая площадь составляет 131,3 тысячи квадратных метров", – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее в Депстрое сообщили, что в районе Бирюлево Западное в 2021 году по программе реновации построят три жилых дома. Работа уже началась – на стройплощадке установили ограждение, разместили бытовые постройки и организовали временные дороги.