Новый дом постоят по программе реновации в Алексеевском районе Москвы

12:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жилой дом на 326 квартир возведут в районе Алексеевский по программе реновации. Новое строение планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".
"В районе Алексеевский по адресу улица Староалексеевская, владение 3, началось строительства жилого дома для переселения по программе реновации. Уже выполнены работы подготовительного периода, в настоящее время ведется монтаж подземной части и первого нежилого этажа", – заявил руководитель столичного Депстроя Андрей Бочкарев.
Жилой дом будет монолитным с переменной этажностью и четырьмя секциями. Его возведут по индивидуальному проекту. В оформлении планируют использовать сочетание искусственного камня с матовыми фасадными панелями из алюминия. Остекление также проведут с применением алюминиевых профилей.
"Внешний облик здания будет полностью соответствовать современной застройке района. Переменная этажность и деление на несколько объемов придадут дополнительную выразительность и легкость жилому дому", – сообщили в пресс-службе департамента строительства.
Что касается инфраструктуры, то на первых этажах каждой из секций разместят магазины и предприятия сферы услуг, центры информирования граждан. В вестибюле жилой части появятся помещения для колясок, комнаты консьержа. На придомовой территории оборудуют парковку, игровые площадки, обеспечат озеленение.
"В настоящее время в Северо-Восточном округе в стадии строительства находится 14 жилых домов для переселения по программе реновации. Они рассчитаны на 2 тысячи 284 квартиры, жилая площадь составляет 131,3 тысячи квадратных метров", – подчеркнул Андрей Бочкарев.
Ранее в Депстрое сообщили, что в районе Бирюлево Западное в 2021 году по программе реновации построят три жилых дома. Работа уже началась – на стройплощадке установили ограждение, разместили бытовые постройки и организовали временные дороги.
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