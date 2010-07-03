Конкурс для школьников "Подземные корни Москвы" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице стартовал конкурс для школьников "Подземные корни Москвы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках конкурса школьникам предстоит разгадать загадки, ответы на которые спрятаны на станциях метро. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады, а затем скачать там задания.
Конкурс продлится до 3 декабря. Победителям вручат грамоты и призы.
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проводится в столице с 2013 года. Координатором олимпиады является Центр педагогического мастерства. А ее организаторами выступают департамент образования и науки и департамент культуры.
В сентябре стартовал седьмой сезон олимпиады. Она включает основной тур и финальную призовую игру. Во время основного тура дети будут изучать музеи, парки и усадьбы Москвы, а затем выполнят по ним задания.
В финал смогут попасть те, кто посетил минимум четыре музея, а также один парк либо одну усадьбу. Оставить заявку можно до 15 марта 2020 года.
В прошлом сезоне к участию в олимпиаде присоединились более 160 тысяч школьников и дошкольников. Площадками состязания стали 226 музеев, парков и усадеб.
Кроме того, в 2017 года в Москве действует проект "Музеи – детям", благодаря которому столичные школьники могут посещать городские музеи бесплатно. В феврале 2018 года в столице ввели программу "Учебный день в музее". Она позволяет проводить в музеях занятия по темам, связанным с их направленностью.
"Это наш город": стартовал новый сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"
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