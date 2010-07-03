Стартовал новый сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

08:49
08:49
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Седьмой сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" стартовал в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Принять в ней участие могут школьники и дошкольники, причем как лично, так и в составе команды. Сегодня уже зарегистрировалось более 40 тысяч человек. Оставить заявку можно до 15 марта 2020 года.
К олимпиаде присоединились уже 50 площадок, еще более 100 планируют сделать это в ближайшее время.
Олимпиада включает основной тур и финальную призовую игру. Во время основного тура дети будут изучать музеи, парки и усадьбы Москвы, а затем выполнять по ним задания. В финал смогут попасть те, кто посетил минимум четыре музея, а также один парк либо одну усадьбу.
"В этом году мы планируем открыть для участников новые интересные музеи. Уже ждут ребят Музей И.С. Тургенева, две площадки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, две территории Военно-патриотического парка "Патриот". И это еще не все. Будет и новый эколого-просветительский центр, и исторические музеи, и технические. Каждый ребенок обязательно сможет выбрать то, что захочется посетить именно ему", – рассказала координатор олимпиады Мария Войцик.
По ее словам, весной финалисты смогут прогуляться по одному из исторических районов столицы.
С 2017 года в Москве действует проект "Музеи – детям", благодаря которому столичные школьники могут посещать городские музеи бесплатно. В феврале 2018 года в столице ввели программу "Учебный день в музее". Она позволяет проводить в музеях занятия по темам, связанным с их направленностью.
"Это наш город": в столице стартовал новый сезон проекта "Учебный день в музее"
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