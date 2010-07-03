Миллион человек посетили мероприятия проекта "Субботы московского школьника" за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Миллион школьников приняли участие в проекте "Субботы московского школьника" за шесть лет работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления координации научных исследований департамента образования и науки города Александра Тверского.

"Проект посетили миллион человек. И это большая, значимая для нас цифра, которая говорит о том, что проект действительно востребован и полезен", – сказал Тверской.

По его словам, к нынешнему году у проекта появилось 21 направление, а также возросло число площадок до 420. Мероприятия проходят в ведущих вузах Москвы, театрах, музеях, галереях и других учреждениях.

"У нас есть три основных блока. Первый – "Университетские субботы", другой из блоков – "Профессиональная среда", все остальные идут как "Мультидисциплинарные субботы", – рассказал Тверской.

Ранее в рамках проекта прошли образовательные семинары в вузах. Так, в Московском педагогическом университете рассказали о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН школьники смогли увидеть настоящие космические аппараты.

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году, знакомит столичных школьников с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.

