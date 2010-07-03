Московских школьников пригласили на семинары в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных школьников пригласили на образовательные семинары в вузы, которые пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника" 9 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Так, в Московском педагогическом университете ребятам расскажут о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН школьники смогут увидеть настоящие космические аппараты.

В ветеринарной академии имени Скрябина детям покажут, как работают таксидермисты. В частности, кандидат биологических наук Елена Маркова объяснит, как специалисты создают экспонаты животных для музеев.

В то же время в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова на семинаре по ИТ-технологиям ребята узнают, чем отличаются облачные системы хранения данных от традиционных хранилищ.

В Московском государственном психолого-педагогическом университете состоится тренинг, где расскажут, как научиться контролировать собственное внимание.

На мастер-классе в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина научат решать задачи, связанные с движением заряженных частиц и электростатикой проводников.

Ранее образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис" запустили в столице. Участниками этой программы могут стать школьники и студенты колледжей.