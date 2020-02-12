В проекте "Активный гражданин" выбрали кружки для библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" состоялось голосование, в котором москвичи выбирали кружки и творческие студии для столичных библиотек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании приняли участие 203 тысячи 679 человек. Из них лишь 9,24% участников не интересуются темой развития городских читален", – говорится в сообщении.

Отмечается, что направления поделили на четыре категории. Самой популярной среди них стала категория "Информационные технологии, компьютерная грамотность, интеллектуальные игры". За нее свои голоса отдали 27,76% человек. Далее по популярности следует категория "Кино, фотография, изобразительное искусство" (22,99%) и научно-образовательное направление (22,60%). За кружки по вокалу, хореографии, театральному и музыкальному искусству проголосовали 17,40% участников голосования.

Кружки компьютерной грамотности выбрала почти треть проголосовавших. Из них секции робототехники поддержали 17,07% участников, студии научно-технического творчества выбрали 14,86%. 12,95% участников проголосовали за кружки раннего развития и дошкольной подготовки детей, 10,01% отдали свои голоса за секции масштабного моделирования.

В категории "Кино, фотография, изобразительное искусство" больше всего голосов получили кружки по обучению основам фотографии и видеопроизводства – 26,58%. За открытие изостудий проголосовали 17,82% "активных граждан". Театральное искусство выбрали 16,12% горожан, а студии эстетического развития – 13,84% участников голосования.

В категории научно-образовательного направления самыми популярными стали клубы по изучению иностранных языков. Затем следуют кружки по истории и краеведению. Психологию выбрали 11,40%, а основы ЗОЖ – 11,04%. За научное и культурно-просветительское направление проголосовали 10,76% человек.

В категории "Музыка, вокал, хореография и театр" новые кружки по игре на музыкальных инструментах выбрали 23,30% человек, за кружки по театральному искусству проголосовали 21,53%. Третье и четвертое места у студий вокала и кружков хореографии.

Как стало известно ранее, департамент СМИ и рекламы Москвы отправит более 4 тысяч экземпляров книг российским библиотекам.

Книги передадут в рамках акции "Дарите книги с любовью", которая проходит в честь Международного дня книгодарения. Основная часть готовящихся партий состоит из детских произведений, которые выпустили при поддержке столичных властей.

В Москве поучаствовать в акции можно, либо принеся книги в одну из библиотек, либо поместив произведения в специальные контейнеры в некоторых книжных магазинах.