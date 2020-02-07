Прием заявок на конкурс рисунков "Наследие моего района" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве стартовал прием заявок на конкурс рисунков "Наследие моего района" для школьников 7–15 лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс является хорошей возможностью увидеть свой район с другого ракурса.
"Проходя каждый день одной и той же дорогой, многие перестают замечать окружающую красоту. У детей есть способность видеть то, на что взрослые даже не обращают внимания. В первом конкурсе участие приняли 500 ребят, обучающихся в столичных школах искусств. В этом году рамки расширены, и поделиться своим видением любимого района может каждый желающий", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Конкурс будет проходить в рамках Дней исторического и культурного наследия. Принимать работы будут до 15 марта. Участие в творческом соревновании могут принять учащиеся столичных школ в возрасте от семи до 15 лет. На конкурс принимается только одна работа от одного человека.
В сообщении говорится, что победителей определят по двум категориям в двух возрастных группах. Члены жюри будут оценивать не только технику выполнения, но и эмоциональность работ, а также индивидуальность.
Юных художников наградят экскурсией по интересному, закрытому в обычные дни памятнику архитектуры, грамотами и памятными призами.
"В прошлый раз участникам даже удалось удивить членов жюри. О существовании некоторых столичных памятников архитектуры, изображенных ребятами, они не знали. Это тот самый свежий взгляд на любимый город, который важен не только для юных художников, но и для всех москвичей. Летом лучшие работы конкурса "Наследие моего района" можно будет увидеть в одном из музеев Москвы", – рассказала Сергунина.
Состав жюри объявят в марте.
Ранее сообщалось, что в Доме культуры на ВДНХ открылась лаборатория молодого художника. Раз в неделю по выходным участники кружка смогут совершенствовать художественные навыки в разных техниках.
Каждый месяц занятия будут посвящены одной теме. 2 февраля начался цикл о Древней Греции. Курс пройдет под руководством выпускников Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.
Сначала участники создадут черно-белые графические рисунки с помощью линеров и маркеров, а затем традиционный цветной орнамент. Также можно будет нарисовать пастелью натюрморт по мотивам мифов и отработать навыки вазописи.
Еще одно занятие посвятят архитектуре и театру. Участники создадут маски в технике бумажной пластики. После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка учеников. Все занятия бесплатные.
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