Благотворительный день пройдет на катке ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В воскресенье на катке ВДНХ пройдет Благотворительный день. Об этом сообщает пресс-служба Фонда помощи хосписам "Вера".

Сотрудники фонда пояснили, что все вырученные от продажи билетов на каток деньги будут распределены между фондами Хабенского, "Я есть" и "Вера". В этот день в качестве гостей на мероприятии будут присутствовать актеры Ингеборга Дапкунайте, Егор Бероев и Ксения Алферова, Иван Янковский, Андрей Бурковский, Александра Бортич и Антон Богданов.

В вечерней программе примут участие победитель восьмого сезона шоу "Голос" Аскер Бербеков и рэпер ST. В пресс-службе добавили, что также на коньки встанут подопечные фондов.

"Мне очень нравится, что у сотен наших помощников уже есть традиция: они знают, что в последние выходные января вне зависимости от погоды или любых других условий мы ждем их на катке", – приводит пресс-служба Фонда Константина Хабенского его слова.

Благотворительный день на катке ВДНХ пройдет в шестой раз. По традиции все вырученные средства пойдут неизлечимо больным детям, пациентам хосписов, детям с особенностями развития, а также детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

