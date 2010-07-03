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Общество

13:10

Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность

общество

Фото: depositphotos/mars58

Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность. Большинство опрошенных граждан совершают пожертвования, подавая милостыню на улице. Об этом говорят данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

По сравнению с 2018 годом, число россиян, которые жертвовали деньги на благотворительность, несколько выросло (с 46 до 57%). Каждый десятый опрошенный делал регулярные благотворительные пожертвования в течение последних двух-трех лет. Чуть больше трети респондентов (36%) оказывали благотворительную помощь несколько раз. Никогда не занимались благотворительностью 42% участников опроса.

Самым распространенным способом пожертвования остается подача милостыни на улице. При этом за три года количество людей, подающих милостыню, уменьшилось с 70% в 2018 году до 60% – в текущем.

Ранее специалисты заявили, что люди просят милостыню не от хорошей жизни – как правило, их эксплуатируют мошенники. Бабушек отправляют на точку сбора средств рано утром, а забирают около девяти часов вечера.

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