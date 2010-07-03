Британские попрошайки рассказали о заработке до 800 долларов в день

Британские бездомные признались, что в день зарабатывают около 600 фунтов, что равно 800 долларам или 50 тысячам рублей, сообщает газета Daily Mail.

Корреспондент издания пообщался с двумя бродягами. Как оказалось, один из них владеет квартирой в Лондоне, а другой – домом в Датфорде. По словам мужчин, зарабатывать с помощью попрошайничества куда проще, чем искать нормальную работу.

Бедняк по имени Даррен получает на улицах Лондона около 100 фунтов в день (8,3 тысячи рублей), а в удачные дни – и по 600 фунтов. Затем он возвращается в свою лондонскую квартиру, чтобы поесть и принять душ. Он поделился, что самый лучший "улов" у пабов, поскольку подвыпившие люди гораздо щедрее.

Бездомный по имени Эд Стаффорд рассказал, что путешествовал и побирался во многих городах Великобритании. К примеру, он жил на улицах Манчестера, Лондона и Глазго, однако больше всего денег ему приносят улицы британской столицы.

Стаффорд также признался, что у него есть "коллега" по бродяжничеству, который зарабатывает по 30 фунтов (2,5 тысячи рублей) за полчаса, чего хватает, чтобы обеспечивать сына и жить в доме с двумя спальнями.

Видео: Daily Mail