Британские попрошайки рассказали о заработке до 800 долларов в день

Британские бездомные признались, что в день зарабатывают около 600 фунтов, что равно 800 долларам или 50 тысячам рублей, сообщает газета Daily Mail.
Корреспондент издания пообщался с двумя бродягами. Как оказалось, один из них владеет квартирой в Лондоне, а другой – домом в Датфорде. По словам мужчин, зарабатывать с помощью попрошайничества куда проще, чем искать нормальную работу.
Бедняк по имени Даррен получает на улицах Лондона около 100 фунтов в день (8,3 тысячи рублей), а в удачные дни – и по 600 фунтов. Затем он возвращается в свою лондонскую квартиру, чтобы поесть и принять душ. Он поделился, что самый лучший "улов" у пабов, поскольку подвыпившие люди гораздо щедрее.
Бездомный по имени Эд Стаффорд рассказал, что путешествовал и побирался во многих городах Великобритании. К примеру, он жил на улицах Манчестера, Лондона и Глазго, однако больше всего денег ему приносят улицы британской столицы.
Стаффорд также признался, что у него есть "коллега" по бродяжничеству, который зарабатывает по 30 фунтов (2,5 тысячи рублей) за полчаса, чего хватает, чтобы обеспечивать сына и жить в доме с двумя спальнями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.