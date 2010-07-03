Театр одного актера. Почему не стоит давать деньги попрошайкам

Насколько правдивы истории просящих помощи у метро бабушек

Мошенники попрошайничают в подземных переходах и у метро, выдавая себя за больных людей. Бабушек с протянутой рукой можно встретить в каждом районе столицы, передает телеканал Москва 24. Пенсионерки жалуются на болезни и бедность.

"Без таблеток, без лекарств я не могу. У меня опухоль вот тут с левой стороны. Хотели оперировать, я отказалась. Уже раз пять или шесть в обморок падала", – рассказывает одна из таких женщин.

На другой стороне улицы с вытянутой рукой стоит якобы глухонемая женщина. Спустя несколько часов обе старушки встречаются и начинают разговаривать.

Тем временем в Мытищах еще одну "нуждающуюся" пожилую женщину ждет беременная четвертым ребенком дочь. Деньги на улицах столицы они просят по очереди, при этом уверяют, что это не бизнес.

В переходе на площади Революции регулярно можно встретить еще одну бабушку, которой якобы нужны деньги на лекарства для больной раком дочери. Правда, на предложение сходить с ней в аптеку за нужными лекарствами женщина отвечает отрицательно. Через какое-то время она уходит на вокзал, только на встречу не к дочери, а к компании таких же попрошаек.

По словам экспертов, пока у этих "артистов" есть сочувствующие "зрители", мошенники не перестанут таким образом зарабатывать деньги. К тому же, за попрошайничество сейчас можно получить лишь штраф.

"Люди, которые стоят с протянутой рукой, обманывают нас. Злоупотребляют нашим доверием. Но суммы, которые мы им даем, они незначительные. Поэтому здесь состава преступления никакого не будет", – заявил председатель президиума Московской коллегии адвокатов Сергей Ахундзянов.

Также специалисты уверяют, что люди просят милостыню не от хорошей жизни – как правило, их эксплуатируют мошенники. Бабушек отправляют на точку сбора средств рано утром, а забирают около девяти часов вечера, причем попрошайки не имеют права куда-то отойти и вынуждены стоять часами на морозе или в душном переходе.

"Люди очень разные, это могут быть и жители Москвы и Подмосковья, и мигранты из СНГ, и приезжие из других городов России. Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Очень многие из них, мы считаем, что до 40%, – это люди, которых эксплуатируют в принудительном попрошайничестве", – рассказала президент общественного движения "Альтернатива" Вера Грачева.

Тем, кто желает помочь людям на улице, советуют не давать им деньги – они уйдут мошенникам. Вместо этого лучше поговорить с человеком, расспросить о его жизни, а потом сообщить в городские службы, которые занимаются бездомными.

В Госдуме рассмотрят инициативу о полном запрете попрошайничества с животными. Собак и кошек часто используют как прикрытие: их хозяева просят деньги якобы на корм. Звери недоедают, и их накачивают препаратами, чтобы сидели спокойно.

В Мосгордуме после многочисленных обращений от зоозащитников решили внести поправки в закон. Возле метро и вокзалов попрошаек наказывают штрафами от 2500 до 5000 рублей. Если в закон будут внесены поправки, то эту сумму нарушителям придется заплатить в любом другом месте. Теперь инициативу на полный запрет попрошайничества с животными рассмотрят в Госдуме.