Театр одного актера. Почему не стоит давать деньги попрошайкам

Насколько правдивы истории просящих помощи у метро бабушек
Мошенники попрошайничают в подземных переходах и у метро, выдавая себя за больных людей. Бабушек с протянутой рукой можно встретить в каждом районе столицы, передает телеканал Москва 24. Пенсионерки жалуются на болезни и бедность.
"Без таблеток, без лекарств я не могу. У меня опухоль вот тут с левой стороны. Хотели оперировать, я отказалась. Уже раз пять или шесть в обморок падала", – рассказывает одна из таких женщин.
На другой стороне улицы с вытянутой рукой стоит якобы глухонемая женщина. Спустя несколько часов обе старушки встречаются и начинают разговаривать.
Тем временем в Мытищах еще одну "нуждающуюся" пожилую женщину ждет беременная четвертым ребенком дочь. Деньги на улицах столицы они просят по очереди, при этом уверяют, что это не бизнес.
В переходе на площади Революции регулярно можно встретить еще одну бабушку, которой якобы нужны деньги на лекарства для больной раком дочери. Правда, на предложение сходить с ней в аптеку за нужными лекарствами женщина отвечает отрицательно. Через какое-то время она уходит на вокзал, только на встречу не к дочери, а к компании таких же попрошаек.
По словам экспертов, пока у этих "артистов" есть сочувствующие "зрители", мошенники не перестанут таким образом зарабатывать деньги. К тому же, за попрошайничество сейчас можно получить лишь штраф.
"Люди, которые стоят с протянутой рукой, обманывают нас. Злоупотребляют нашим доверием. Но суммы, которые мы им даем, они незначительные. Поэтому здесь состава преступления никакого не будет", – заявил председатель президиума Московской коллегии адвокатов Сергей Ахундзянов.
Также специалисты уверяют, что люди просят милостыню не от хорошей жизни – как правило, их эксплуатируют мошенники. Бабушек отправляют на точку сбора средств рано утром, а забирают около девяти часов вечера, причем попрошайки не имеют права куда-то отойти и вынуждены стоять часами на морозе или в душном переходе.
"Люди очень разные, это могут быть и жители Москвы и Подмосковья, и мигранты из СНГ, и приезжие из других городов России. Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Очень многие из них, мы считаем, что до 40%, – это люди, которых эксплуатируют в принудительном попрошайничестве", – рассказала президент общественного движения "Альтернатива" Вера Грачева.
Тем, кто желает помочь людям на улице, советуют не давать им деньги – они уйдут мошенникам. Вместо этого лучше поговорить с человеком, расспросить о его жизни, а потом сообщить в городские службы, которые занимаются бездомными.
В Госдуме рассмотрят инициативу о полном запрете попрошайничества с животными. Собак и кошек часто используют как прикрытие: их хозяева просят деньги якобы на корм. Звери недоедают, и их накачивают препаратами, чтобы сидели спокойно.
В Мосгордуме после многочисленных обращений от зоозащитников решили внести поправки в закон. Возле метро и вокзалов попрошаек наказывают штрафами от 2500 до 5000 рублей. Если в закон будут внесены поправки, то эту сумму нарушителям придется заплатить в любом другом месте. Теперь инициативу на полный запрет попрошайничества с животными рассмотрят в Госдуме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: