"Музейная неделя" началась в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Акция "Московская музейная неделя" началась в столице и продлится до 16 февраля, сообщает портал мэра и правительства города.

Посетители смогут бесплатно побывать в подведомственных департаменту культуры музеях и выставочных залах. Каждый из них выделяет один день со свободным входом. Всего участвовать будет почти 80 площадок.

На этой неделе ожидаются и другие культурные мероприятия. 10 и 11 февраля в Театре наций покажут постановку Дениса Бокурадзе "Театр чудес". В спектакль вошли три интермедии писателя Мигеля де Сервантеса.

11 февраля в концертном зале "Зарядье" в программе "От Брамса до Пуленка" выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов. В их числе пианисты Лукас Генюшас и Андрей Гугнин, скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Александр Бузлов.

В образовательном центре Московского музея современного искусства откроется выставка "Воспоминание об APTART". Она посвящена квартирному искусству, основоположником которого был художник Никита Алексеев.

На 12–16 февраля в музыкальном театре "Геликон-опера" запланирована премьера оперы "Золушка". В Музее русского импрессионизма с 13 февраля будет доступна выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". На ней представят более сотни работ художника из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

В библиотеке имени Некрасова 13 февраля проведут лекции о писателе Федоре Достоевском. На следующий день в театре имени Маяковского пройдет спектакль "Старший сын". Премьера постановки Анатолия Шульева состоялась в январе.

15 февраля в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется зимняя выставка "Репетиция весны". Гостям покажут около 10 тысяч тюльпанов. Нарциссы, лилии, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолия, миндаль и другие растения расцветут на два месяца раньше природного срока.

Днем позже в библиотеке-читальне имени Тургенева организуют лекцию о произведениях художников Питера Брейгеля и Альбрехта Дюрера. Прочитает ее кандидат филологических наук, доцент МПГУ искусствовед Арсений Дежуров.