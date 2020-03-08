Шахматный турнир и конкурс красоты. Что приготовили центры соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) подготовили развлекательную программу для горожан на следующую неделю. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 10 марта в библиотеке № 127 пройдет программа "Ах, какая женщина!". Дам приглашают принять участие в конкурсе красоты. В этот же день на аллее Партизан парка Победы на Поклонной горе состоится мастер-класс по физической подготовке в 11:00.
Филиал "Крюково" приглашает на развлекательный конкурс "Угадай мелодию", где участники попробуют на слух узнать известные отечественные и зарубежные композиции. Начало в 12:00.
В среду в центре "Мещанский" пройдет лекция, посвященная женской моде конца XIX – начала XX века. А в ТЦСО "Южнопортовый" организуют шахматный турнир.
Клуб общения "Изумрудный город" центра "Царицынский" приглашает молодых людей с инвалидностью и их родителей на праздник "Девочки – весенние напевочки". А центр "Ломоносовский" ждет всех желающих на лекции о годах войны.
Литературный вечер, посвященный к 130-летию со днях рождения Бориса Пастернака, пройдет в центре "Арбат". Слушателям расскажут о творческой жизни писателя.
Центр "Беговой" организует цикл лекций по преодолению негативных эмоций с психологом Мариной Николаевой. А музей школы № 2010 проведет экскурсии и лекцию по подвигам женщин в России.
Узнать о христианских праздниках, отмечающихся в марте, можно будет в центре "Бескудниково". Мастер-классы по акварельной живописи пройдут в центре "Тимирязевский", а в центре – "Бибирево" хореографический коллектив "Алемана" покажет мюзикл "Господа гусары, вперед!". Начало в 13:30.
Центр "Царицынский" расскажет о том, как повысить общий тонус организма, улучшить кровообращение и зарядиться бодростью на весь день.
В субботу, 14 марта, также всех желающих ждут на мастер-класс по живописи, а в воскресенье в центре "Беговой" – на культурную программу "Магия числа 13".
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