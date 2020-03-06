Городские учреждения изменят режим работы в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 7 по 9 марта изменится режим работы центров соцобслуживания, отделов ЗАГС, поликлиник, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в праздничные дни поликлиники, женские консультации, травмпункты и аптеки перейдут на особый график работы. Взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. По такому же графику в эти дни оказывается помощь на дому. Вызвать врача на дом можно до 18:00.

Травматологические пункты при поликлиниках будут работать по утвержденному графику – в часы работы поликлиник или круглосуточно. Аптечные пункты в поликлиниках 7 марта открыты с 09:00 до 18:00. Дежурные аптеки в поликлиниках в воскресенье и понедельник работают с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 7 марта будут работать с 09:00 до 18:00. Помощь на дому в этот день оказывают до 18:00, а вызовы принимают до 17:30. В воскресенье и понедельник получить помощь на дому можно с 09:00 до 18:00. Вызовы в эти дни прекратят принимать в 17:30. С 7 по 9 марта травмпункты детских городских поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты – с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 7 марта работают по обычному субботнему графику – с 09:00 до 15:00. В воскресенье и понедельник в каждом округе прием организуют на базе одной из женских консультаций с 09:00 до 16:00.

Кроме того, в праздничные дни изменится время приема государственных ветеринарных учреждений.

Центры госуслуг "Мои документы" 7 и 9 марта работают по прежнему графику: районные офисы принимают посетителей с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Приема не будет только в праздничный день – 8 марта. Отмечается, что сотрудники ГУ МВД по городу, которые ведут прием в центрах госуслуг, в праздничные дни не работают.

В субботу, 7 марта, органы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать с 09:00 до 17:00, за исключением Замоскворецкого и архивно-информационного отделов. Дворец бракосочетания №1 будет работать 7 марта с 09:00 до 21:00. 8 марта столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания не будут работать. Дворцы бракосочетания №1 и №3 будут работать 9 марта с 09:00 до 18:00.

Территориальные центры социального обслуживания и центры соцобслуживания в Международный женский день работают с 09:00 до 17:00. В этот день в учреждениях пройдут праздничные мероприятия. 9 марта в ТЦСО и ЦСО работать не будут. Центры социальной помощи семье и детям, центры поддержки семьи и детства, центры "Моя работа" и "Моя карьера" 8 и 9 марта работать не будут. С 10:00 до 21:00 без выходных будет работать "Мой социальный центр".

В праздничный день сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат подарки пассажиркам. Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что 8 Марта женщин будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов цветов. Также в этот день проезд в общественном транспорте будет бесплатным для женщин.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением аэроэкспрессов до аэропортов.

Кроме того, Московская канатная дорога в Международный женский день дарит дамам скидку 25% на проезд. Также всех женщин ждут подарки в честь 8 Марта. Дамам преподнесут букеты, а также подарки от партнеров канатки.

В мартовские праздники МЦК будет работать по графику выходного дня. С 12:30 до 18:00 электропоезда станут отправляться каждые четыре минуты, а в другое время – каждые восемь минут.

В праздничный день в городе будет работать особая праздничная архитектурная подсветка, которая украсит несколько улиц. Кроме того, к празднику подготовят и подсветку домов-"книжек" на Новом Арбате. Также на медиафасадах зданий планируют запустить поздравительное видео. Ролики в честь Международного женского дня покажут и на фасаде дома № 7 на Тверской улице. Также в пресс-службе сообщили, что столицу украсят плакатами с яркими цветами.