В мартовские праздники МЦК будет работать по графику выходного дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московское центральное кольцо в период празднования Международного женского дня будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"7, 8 и 9 марта "Ласточки" на МЦК будут курсировать по графику выходного дня", – говорится в сообщении.

С 12:30 до 18:00 электропоезда станут отправляться каждые четыре минуты, а в другое время – каждые восемь минут.

8 марта все женщины смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением аэроэкспрессов до аэропортов.

Столичные парки также готовят праздничную программу. В Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.