В Роскачестве рассказали об уловках маркетологов в связи с 8 Марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Роскачества рассказали об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта, сообщает "Вечерняя Москва".

Так, чаще всего манипуляции происходят с ценами на электронику. Это связано с повышенным спросом на технические приспособления среди женщин в преддверии праздника. В связи с этим продавцы завышают цену, а затем объявляют о скидке в магазине, однако стоимость товара остается прежней.

Также маркетологи предлагают купить к гаджетам различные "праздничные" аксессуары. Они рассказывают об ограниченности продаж этих товаров, подчеркивая их дефицит. Таким образом продавцы пытаются избавиться от вещей, которые плохо продаются в обычной ситуации.

Кроме того, в Роскачестве призвали быть осторожными во время онлайн-покупок. В интернет-магазинах часто могут продавать контрафактные или фальсифицированные товары. Кроме того, продавцы могут обманным путем получать данные банковских карт пользователя.

Ранее стало известно, что чаще всего дарят женщинам в честь праздника 8 Марта. Выяснилось, что самым популярным подарком являются цветы. Второе место заняли конфеты и шоколад. Косметика и парфюмерия считаются третьими по популярности подарками в честь Международного женского дня.