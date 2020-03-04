Синоптики сравнили погоду 8 марта с непредсказуемостью женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Погода в Москве в Международный женский день будет непредсказуемая и переменчивая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, приведет к этому сложная циркуляция воздушных масс.
"Каждый день мы будем немного редактировать прогноз. Это очень символично, ведь все-таки Международный женский день, а женщина должна быть загадочной и непредсказуемой, потому и погода такая же в этот день", – цитирует его ТАСС.
По прогнозам, 8 марта будет тепло, но облачно. Воздух прогреется до 6–11 градусов.
Ранее стало известно, когда в Москве ожидается пик тепла. По данным синоптиков, 5 марта воздух прогреется до 10–12 градусов.
При этом москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины. Эксперты напомнили, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем днем в столице.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Температурная норма в то же время будет существенно превышать климатическую на семь градусов.
Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе. Снежный покров полностью исчезнет к 5 марта. Синоптики не исключают, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.
Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.
Аномально теплая погода ожидается в столице 5 марта
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